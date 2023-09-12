İstanbul Coffee Festivali'nde geri sayım başladı

Kahveseverlerin beklediği İstanbul Coffee Festival (ICF) için geri sayım başladı.

Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman, İkiye On Kala gibi sevilen sanatçıları ve grupları 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenen İstanbul Coffee Festival (ICF) kapsamında kahveseverlerle buluşturacak.

Katılımcılar, İstanbul’un önde gelen kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle festivalde bir araya gelecek; kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma imkânı elde edecek.

Farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin yer aldığı deneyim alanları, İstanbul’un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kahveseverler festival boyunca birbirinden özel sanatçı ve grupların konserlerini izleyebilecek.

Sanatçı listesi şöyle açıklandı:

14 Eylül Perşembe

KÖFN

Can Bonomo

15 Eylül Cuma

İkilem

Kolpa

16 Eylül Cumartesi

Gökcan Sanlıman

Göksel

17 Eylül Pazar

İkiye On Kala