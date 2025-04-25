İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada korku dolu anlar yaşandı. 1 servis minibüsü ve 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ters dönen bir otomobil trafiği felç etti.

Kaza, D-100 Karayolu yanyolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinden saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 06 AAL 993 plakalı kapalı kasa kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarparak durabildi. Otomobil daha sonra ters dönerek yol kenarına savruldu. Otomobil şoförü Metin Gökel savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Metin Gökel ve servis aracından bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yan yolda 1 şerit trafiğe kapandı. Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

İstanbul D-100'de kaza zinciri: 1 araç ters döndü: Yaralı var

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