İstanbul ‘da kadın vahşice katledildi! Kapı açılınca korkunç manzara ile karşılaştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kadın cinayetin haberi bu kez İstanbul Fatih’ten geldi. Komşuların endişelenip çilingir ile girilen evde 36 yaşındaki kadın boğazı kesilmiş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

istanbul-fatihte-yabanci-uyruklu-kadi-924640-274658.jpg

'ERKEK ARKADAŞI VARDI, SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, "Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu" dedi.

