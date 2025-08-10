İstanbul 'da otoparka ikinci saldırı! Kurşun yağmuruna tuttular

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir otoparka gelen kimliği belli olmayan kişi veya kişiler, otoparkı kurşun yağmuruna tuttular. 17 mermini sıkıldığı olayda otoparkın yanında bulunan kafenin camları kırıldı. Facia kıl payı atlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta, mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait olan ve özel bir şirket tarafından işletilen otoparkta meydana geldi. Otoparkın bulunduğu sokağa otomobille gelen şüpheliler silahla peş peşe ateş etti. Şüpheliler daha sonra sokaktan kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar otopark bürosuna ve bir cephesi Marmara Caddesi'nde bulunan kafeye isabet etti. Kafenin camı hasar görürken, kafede o anda müşterilerin bulunmaması olşası bir faciayı önledi.

DAHA ÖNCE SİLAHLI SALDIRI OLMUŞ

Polis ekipleri saldırının düzenlendiği otopark ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemeler sırasında sokakta 17 adet boş kovan bulundu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan aynı otoparkın bir süre önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

