İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok şiddetli geliyor

AFAD' tarafından yapılan açıklamada sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji'nin son verilerine göre 22 kente Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını duyuruldu. Duyuruda sarı kod ile yağış uyarısı yapılan iller Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Uşak olarak sıralandı.

Uyarı verilen 4 ilden toplam 752 ihbar alındığını açıklayan AFAD, "Meteorolojik uyarı verilen 2 ilimizde mahsur kalan 37 vatandaşımızın tahliyesi sağlanmıştır. Uşak ilimizde mahsur kalan 27 vatandaşın tahliye çalışmaları AFAD ve itfaiye ekiplerince devam etmektedir. sürdürülmektedir. Çalışmalara destek veren AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.