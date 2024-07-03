İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı

İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji aralarında İstanbul’un da bulunduğu 24 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların gök gürültülü ve sağanak şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 1

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre, İstanbul dâhil 24il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 2

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde etkili olması bekleniyor.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 3

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış bekleyerek sıraladığı iller şunlar:

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Ankara, Eskişehir, Artvin, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van ve Kars

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 4

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı ön görüldü.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 5

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 6

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı 7

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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