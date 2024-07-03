İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre, İstanbul dâhil 24il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji’nin kuvvetli yağış bekleyerek sıraladığı iller şunlar:
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Ankara, Eskişehir, Artvin, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van ve Kars
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı ön görüldü.
Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.