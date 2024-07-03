İstanbul dahil 24 ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.