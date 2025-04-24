İstanbul depremi fırsatçılara yaradı! Vicdansızlar yatacak yeriniz yok!

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, e-ticaret sitelerinde deprem çantası ve çadır satışları patladı. Ancak bazı satıcıların fiyatları hızla artırması tepki çekti. Emlak piyasasında da hareketlilik gözlenirken, Ticaret Bakanlığı fırsatçılara karşı sert önlemler alacağını duyurdu.

DEPREM PANİĞİ SOKAKLARA TAŞTI

Silivri’de yaşanan sarsıntı, İstanbul genelinde paniğe neden oldu. Birçok vatandaş geceyi parklarda, bahçelerde ya da araçlarında geçirdi. Kimileri çadır kurarak önlem alırken, deprem çantası ve acil durum malzemelerine olan talep hızla arttı. Ancak bu talep, bazı satıcıların fiyatları fahiş şekilde yükseltmesine yol açtı.

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E-TİCARETTE FİYAT ARTIŞI TARTIŞMASI

E-ticaret platformlarında deprem çantası ve çadır fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Örneğin, bir acil durum çantasının fiyatı deprem öncesi 373 TL iken, deprem sonrası 465 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde, bir ilk yardım seti 219 TL’den 389,50 TL’ye fırladı. Çadır fiyatlarında da durum farklı değil; 10 kişilik bir çadırın fiyatı 8 bin 711 TL’den 9 bin 480 TL’ye çıktı. Bu artışlar, sosyal medyada ve kamuoyunda “fırsatçılık” eleştirilerine neden oldu.

EMLAK PİYASASINDA DEPREM ETKİSİ

Depremin etkisi sadece e-ticaretle sınırlı kalmadı; İstanbul’un emlak piyasasında da hareketlilik yaşandı. Satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarında artış gözlenirken, bazı bölgelerde talebin artması dikkat çekti. Ancak bu durum, fırsatçıların devreye girmesiyle yeni bir tartışma başlattı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN SERT UYARI

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır,” dedi. Gürcan, haksız fiyat artışı yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağını vurguladı. Bakanlık, satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarını da yakından izliyor.