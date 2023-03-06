Oğulcan Engin'in rezidans için istediği kira dudak uçuklattı. İstanbul depremi uyarıları korkuttu

Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir birlikte yaşıyor. İkili Seda Sayan'ın oğluna aldığı Levent'teki rezidansta yaşıyordu. Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sarınca çift şehrin içinden uzaklaşmaya karar verdi.

Oğulcan Engin Saklambaç'ta yer alan habere göre sevgilisi için harekete geçti.

Eşsiz İstanbul manzaralı dairesi için 95 milyon TL isteyen Seda Sayan'ın oğlu, aylık kira olarak ise 250 bin TL düşünüyormuş...

Miray Daner'in hemen Kemerburgaz tarafında villaları gezmeye başladığı da söylentiler arasında...

12 MİLYON DOLARA BİNA ALMIŞTI

Seda Sayan oğlunu pahalı hediyelere boğarak gündeme geliyordu. Sayan, 2015'te İtalya'daki European School Of Economics'ten mezun olan Oğulcan Engin'e Cihangir'de 12 milyon dolara bina, 19. yaş günü hediyesi olarak 200 bin Euro'ya araba ve yine 2000 yılında 2.5 milyon TL'ye otomobil gibi pahalı hediyeler vermişti.

