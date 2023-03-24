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İstanbul didik didik arandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen İstanbul Güven Huzur uygulaması çerçevesinde, Taksim Meydanı ve Fatih’te helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik arandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:31
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İstanbul didik didik arandı

İstanbul didik didik arandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen İstanbul Güven Huzur Uygulaması çerçevesinde Taksim Meydanı ve Fatih’te asayiş denetimi yapıldı. 

Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında, durdurdukları araçlarda didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanların GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerin de üstleri arandı. 

Öte yandan uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'ndaki denetimler esnasında kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen bir kuryeye 433 TL para cezası kesildi. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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