İstanbul Emniyetinden 12 Mart'a özel anlamlı paylaşım

Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında anlamlı bir video paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası okunurken emniyet mensuplarının evdeki ailelerinden ayrılıp göreve gidişlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Özveriyle görev yapan polislerin görüntülerinin yer aldığı videoda, Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Ersoy'un kabrine 3 emniyet mensubu tarafından gül bırakıldı.

Video, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "İstiklal Marşı'mızın Kabulü'nün 104. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz." notuyla sona erdi.

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