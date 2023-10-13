İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde, durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Beyoğlu'nda yapılan denetime narkotik köpeği 'Kimy' de katıldı.

KAYNAK: DHA
İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik Ekipleri katıldı. Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetim sırasında şüpheli görülen araçlar narkotik köpeği 'Kimy' tarafın arandı.

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