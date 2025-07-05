İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul Fatih’te seyir halinde bulunan otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 34 FIE 905 plakalı otomobilde çıktı. Zeytinburnu istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını otobüs durağına çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken demir yığınına dönen araç çekiciyle kaldırıldı.

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

İstanbul en işlek caddesinde alev alev yandı

Son Haberler
Çanakkale'deki yangın beş saatte kontrol altına alındı
Çanakkale'deki yangın beş saatte kontrol altına alındı
Bahçıvanın feci ölümü:! Betona düşerek can verdi
Bahçıvanın feci ölümü:! Betona düşerek can verdi
Uzman isim yıl sonu tahminini açıkladı! Altın yatırımcısına kritik uyarı
Uzman isim yıl sonu tahminini açıkladı! Altın yatırımcısına kritik uyarı
Geri dönüşümün geleceği! Hannover’de devrim oluşturacak konut
Geri dönüşümün geleceği! Hannover’de devrim oluşturacak konut
Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu
Kafkasör Yaylası’nda gizemli ölüm! Polis memuru çadırda bulundu