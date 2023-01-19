İstanbul Enerji geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre, İstanbul Enerji, bünyesinde usta yardımcısı olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen Üniversitelerin elektrik bölümünden mezun,
Aydınlatma ve enerji tesisleri arıza onarım ve bakım işlerinde en az 2 yıl deneyimli,
Askerlik ile ilişiği olmayan,
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Tercihen SRC 4, SRC 2 belgesine sahip,
B sınıfı ehliyet sahibi
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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