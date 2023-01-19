İstanbul Enerji geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre, İstanbul Enerji, bünyesinde usta yardımcısı olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen Üniversitelerin elektrik bölümünden mezun,

Aydınlatma ve enerji tesisleri arıza onarım ve bakım işlerinde en az 2 yıl deneyimli,

Askerlik ile ilişiği olmayan,

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Tercihen SRC 4, SRC 2 belgesine sahip,

B sınıfı ehliyet sahibi



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş