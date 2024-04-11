İstanbul Fatih'te 10 bin lira kira istenen dairenin hali tartışma konusu oldu

İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'te eşyalı olarak kiralanacak olan bir evin ilanı, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. İlanı veren kişilerin 10 bin lira kira istediği dairenin durumu ise içler acısıydı. Daireyi gezen ve kayda alan bir sosyal medya kullanıcısı, dairenin kötü durumunu gözler önüne seren bir video paylaştı. Videoda, yıpranmış mobilyalar, eski ve bakımsız eşyalar ve genel olarak kötü bir görüntü dikkat çekiyordu. Sosyal medyada hızla yayılan video, büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı dairenin kiralanabilir bir durumda olmadığını belirtti.