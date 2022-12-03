İstanbul Galata Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; İstanbul Galata Üniversitesi, bünyesinde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.



İlan Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi: 02.12.2022

Son Başvuru Tarihi: 16.12.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.12.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 23.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 28.12.2022

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.



İSTENEN BELGELER

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında verilecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Sureti,

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

5- e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi,

6- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

7- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

8- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu, (Lisans / Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),

9- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

10- Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, (varsa Doktora öğrenci belgesi)

11- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

12- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge.

13-e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. Başvuruların, başvurdukları Fakülte Dekanlığına elden şahsen yapılması gerekmektedir.

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat edecek adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı’na yapılacak olup, başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Müracaat ettiği birimden ve Personel Daire Başkanlığı tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.