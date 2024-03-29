İstanbul - Gayrettepe'deki 'Birinci Şube' binası yıkıldı

Kaynak: DHA
İstanbul - Gayrettepe'deki 'Birinci Şube' binası yıkıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sembolik yapılarından biri olan ve 'Birinci Şube' olarak bilinen tarihi bina, kentsel dönüşüm projesi kapsamında büyük ölçüde yıkıldı.

Gayrettepe'de yer alan bu tarihi bina, uzun yıllar boyunca önemli olaylara tanıklık etmiş ve birçok film çekimine ev sahipliği yapmıştı. Ancak şimdi, binanın büyük bölümü yıkılarak yerine yeni bir yapı inşa edilecek.

Yıkım çalışmalarının Ramazan Bayramı'ndan sonra tamamlanması planlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hasdal'da yeni bir yerleşke için çalışmalarını sürdürüyor. Binanın yıkılmasının ardında, yapıya dair eskime ve dayanıksızlık raporlarının alınması ve polis birimlerinin binayı tahliye etmesi gibi nedenler yatıyor.

Bu tarihi yapı, 1980 darbesi döneminde gözaltıların yaşandığı yer olarak da biliniyordu. Ayrıca, Cüneyt Arkın'ın 'Komiser Kemal' filmi gibi önemli yapımlara da ev sahipliği yapmıştı.

istanbul-gayrettepedeki-birinci-sube-33159.jpg

istanbul-gayrettepedeki-birinci-sube-33159-1.jpg

istanbul-gayrettepedeki-birinci-sube-33159-3.jpg

istanbul-gayrettepedeki-birinci-sube-33159-4.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi Spor
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi
Siz kaybedeceksiniz! Yazarlar
Siz kaybedeceksiniz!
İstanbul seçimi neden önemli Yazarlar
İstanbul seçimi neden önemli
Ülkücülerin seçimi Yazarlar
Ülkücülerin seçimi
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu? Yazarlar
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu?
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi? Yazarlar
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi?
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz? Yazarlar
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz?