İstanbul - Gayrettepe'deki 'Birinci Şube' binası yıkıldı

Gayrettepe'de yer alan bu tarihi bina, uzun yıllar boyunca önemli olaylara tanıklık etmiş ve birçok film çekimine ev sahipliği yapmıştı. Ancak şimdi, binanın büyük bölümü yıkılarak yerine yeni bir yapı inşa edilecek.

Yıkım çalışmalarının Ramazan Bayramı'ndan sonra tamamlanması planlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hasdal'da yeni bir yerleşke için çalışmalarını sürdürüyor. Binanın yıkılmasının ardında, yapıya dair eskime ve dayanıksızlık raporlarının alınması ve polis birimlerinin binayı tahliye etmesi gibi nedenler yatıyor.

Bu tarihi yapı, 1980 darbesi döneminde gözaltıların yaşandığı yer olarak da biliniyordu. Ayrıca, Cüneyt Arkın'ın 'Komiser Kemal' filmi gibi önemli yapımlara da ev sahipliği yapmıştı.