İstanbul Güngören SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Güngören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık ilgili fakültelerinden; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslarası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2021 ve 2022 yılları P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

İyi derecede sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıldır İstanbul ili Güngören ilçesinde ikamet ediyor olmak

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

İşe başvuru dilekçesi ve özgeçmiş belgeleri

Son 6 ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

Diploma aslı ve fotokopisi

Askerlik belgesi (İlişiği olmadığına dair)

Adres yerleşim belgesi

KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi 2021-2022 yılı

Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

Sağlık raporu