İstanbul Güngören SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Güngören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
ÖZEL ŞARTLAR
4 yıllık ilgili fakültelerinden; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslarası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2021 ve 2022 yılları P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
İyi derecede sosyal iletişim becerisine sahip olmak
Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıldır İstanbul ili Güngören ilçesinde ikamet ediyor olmak
En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
İşe başvuru dilekçesi ve özgeçmiş belgeleri
Son 6 ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
Diploma aslı ve fotokopisi
Askerlik belgesi (İlişiği olmadığına dair)
Adres yerleşim belgesi
KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi 2021-2022 yılı
Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Sağlık raporu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.