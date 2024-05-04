İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

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İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın Eurocontrol son verilerine göre zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Günlük 1.421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki zirvesini koruyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol son uçuş verilerini yayınlandı.

Eurocontrol raporuna göre 22-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı 1. 421 uçuşluk günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'nın büyük havalimanlarını geride bıraktı. İstanbul'un ardından günlük 1.379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.318 uçuşla Londra Heathrow, 1.258 uçuşla Frankfurt ve 1.216 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanları geldi.

İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı, Türkiye'nin önemli bir havacılık merkezi olarak konumunu daha da pekiştirdi.

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