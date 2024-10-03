İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUrocontrol ) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

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Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

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İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'da zirvedeİstanbul Havalimanı günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'da zirvede

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