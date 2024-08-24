İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'da zirvede

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık İstatistik Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı belirtilen dönemde günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'daki en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 1428 uçuşla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı, 1412 uçuşla Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 1034 uçuşla listede 7. sırada yer aldı.

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