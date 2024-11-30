İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihlerinde günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Söz konusu Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 243 uçuşla Londra Heathrow, bin 240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

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