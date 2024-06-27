İstanbul Havalimanı Avrupa'nın lideri

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın lideri

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın lideri oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol'ün raporunu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul Havalimanın 1520 uçuşla en yoğun havalimanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 3 bin 894 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldığı belirten Uraloğlu, Türk hava sahası uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahaları arasında yer aldığını belirtti.

Uraloğlu ayrıca aynı hafta İstanbul Havalimanı'nın 768 günlük uçak kalkışıyla dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldığını belirtti.

ANTALYA HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sırada, Rome Fiumicino ve Munich Havalimanlarının önünde yer aldığını belirtti. .

Son Haberler
Kripto paralarda toparlanma denemeleri Ekonomi
Kripto paralarda toparlanma denemeleri
Bankaların kredi hacmi düştü KKM 2 trilyon TL'ye geriledi Ekonomi
Bankaların kredi hacmi düştü KKM 2 trilyon TL'ye geriledi
İlker Ayık İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor Magazin
İlker Ayık İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor
Murat Ülker şeytanın bacağını kırdı Spor
Murat Ülker şeytanın bacağını kırdı
Diyarbakırlı Ramazan Hocayı öldüren sanık için istenen ceza belli oldu Gündem
Diyarbakırlı Ramazan Hocayı öldüren sanık için istenen ceza belli oldu
Cenk Tosun'un yeri kulübe değil saha Spor
Cenk Tosun'un yeri kulübe değil saha
Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı