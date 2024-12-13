İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesine oturdu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nin bir numaralı havalimanı oldu. Açıklama Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı EUROCONTROL'den geldi.

İstanbul Havalimanı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre Kasım ayında günlük bin 339 uçuşla Londra'yı geride bıraktı. Bu rakamla birlikte İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL verileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM'nin internet sitesinde yayınlandı.

Hava Trafik Operasyonları Kasım 2024 Raporu'ndaki istatistiklere göre, Ankara günlük ortalama 3 bin 830 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 4'üncü hava sahası kontrol merkezi (ACC) oldu. Türk Hava Yolları da günlük 1.347 uçuşla Avrupa 2'nci oldu. Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 503 uçuş ile 11'inci oldu.

İstanbul Havalimanı 1339 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 651 uçuşla en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.