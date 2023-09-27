İstanbul Havalimanı CEO'su Samsunlu görevden alındı. İşte yeni isim

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı CEO'su Samsunlu görevden alındı. İşte yeni isim

Samsunlu’nun neden görevden alındığı henüz bilinmiyor.

Sosyal medyadan duyuruldu

Samsunlu’nun görevden alındığı haberi, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kıdık, “İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı” diye yazdı.

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Kıdık yine sosyal medya hesabın yeni CEO'nun Selahattin Bilgen olduğunu duyurdu.

Kıdık paylaşımda şunları söyledi "İstanbul Havalimanı yeni CEO’su Selahattin Bilgen oldu. Bilgen
igairport da CFO olarak görev yapıyordu."

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