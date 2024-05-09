İstanbul Havalimanı'na gövde üzeri iniş yapan uçak pistten çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı'na gövde üzeri iniş yapan uçak pistten çekildi
İstanbul Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yapan Boeing 767 tipindeki kargo uçağı pisten çekildi.

Fransa İstanbul seferini yapan Boeing 767 tipindeki kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca İstanbul Havalimanı'na gövde üzeri iniş yaptı.

Yüreklerin ağza geldiği iniş sırasında herhangi bir kaza yaşanmadı. Ön dikmesi açılmayan uçağı pilotlar İstanbul Havalimanı'na başarıyla indirdi.

Uçağın pisten çekilmesi için yapılan çalışmalara gece son buldu.

FedEx uçağı geçtiğimiz dakikalarda pistten çekildi ve pist temizlendi. Saatler süren titiz çalışmalar sonucu başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

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İstanbul Havalimanı'na gövdesi üzerinde indi
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