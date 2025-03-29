İstanbul Havalimanı’nda bayram buyrukları: Binlerce yolcu yolda

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu arife gününde de devam ediyor. Bugün başlayan 9 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlendi. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle X-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 538 uçuşun planlandığını 242 bin 157 yolcuya hizmet verileceğini açıkladı.

BİLET TALEBİ ARTTI, HAVAYOLLARI EK SEFERLER DÜZENLİYOR

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri de ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 28 Mart-6 Nisan arasında Türk Hava Yolları (THY) 395, AJet 38, Pegasus 157, SunExpress ise 50 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını açıkladı.