İstanbul Havalimanı’nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İlk ve orta okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler için iki haftalık yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte havalimanında kalabalık yaşandı.



İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci ile birlikte bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili başladı.



Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk gözlemlendi. Yolcular, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.

İstanbul’da görevli Matematik Öğretmeni Muhammet Özdemir, yarıyıl tatilini memleketinde annesiyle birlikte geçireceğini belirtti.