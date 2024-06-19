İstanbul Havalimanı’nda yaşayan ABD’li. Günlerdir gelecek diye onu bekliyor

İstanbul Havalimanı’nda, Pakistan asıllı olduğu iletilen bir Amerikan vatandaşı yolcunun 10 gündür konakladığı iddia edildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Check-in alanları önünde beklediği ifade edilen yolcunun günlerdir havalimanında bulunduğu kaydedildi.

İddialara göre, damadıyla Amerika’ya gitmek için İstanbul’a gelen yolcu, damadının onu bırakıp gittiğini, kendisini almaya geleceğini ve onun gelmesini beklediğini ifade etti. Damadına telefonla ulaşamadığı söyleyen ABD vatandaşı, günlerdir havalimanının banklarında konaklıyor.

Havalimanı personeli, günlerdir zor günler geçiren yaşlı adamın sağlık durumu nedeniyle endişe ederken görevlilerin, yolcunun akrabalarına ulaşma çabalarının da sonuçsuz kaldığı belirtildi. Havalimanında çekildiği öne sürülen görüntülerde, yolcunun bankta uyuduğu görülüyor.