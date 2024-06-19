İstanbul Havalimanı’nda yaşayan ABD’li. Günlerdir gelecek diye onu bekliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı’nda yaşayan ABD’li. Günlerdir gelecek diye onu bekliyor

Pakistan asıllı bir Amerikan vatandaşı yolcunun,10 gündür İstanbul Havalimanı’nda yaşadığı ileri sürüldü. Yolcunun günlerdir havalimanında bulunduğu iletilirken havalimanı personelinin yolcunun akrabalarına ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda, Pakistan asıllı olduğu iletilen bir Amerikan vatandaşı yolcunun 10 gündür konakladığı iddia edildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Check-in alanları önünde beklediği ifade edilen yolcunun günlerdir havalimanında bulunduğu kaydedildi.

İddialara göre, damadıyla Amerika’ya gitmek için İstanbul’a gelen yolcu, damadının onu bırakıp gittiğini, kendisini almaya geleceğini ve onun gelmesini beklediğini ifade etti. Damadına telefonla ulaşamadığı söyleyen ABD vatandaşı, günlerdir havalimanının banklarında konaklıyor.

Havalimanı personeli, günlerdir zor günler geçiren yaşlı adamın sağlık durumu nedeniyle endişe ederken görevlilerin, yolcunun akrabalarına ulaşma çabalarının da sonuçsuz kaldığı belirtildi. Havalimanında çekildiği öne sürülen görüntülerde, yolcunun bankta uyuduğu görülüyor.

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