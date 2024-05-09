İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı! Faciadan dönülmüştü

Bilgen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pistin uçuşlara hazır olduğunu gösteren videoları paylaştı.

Ayrıca, “Dün 16R pistimizde gövde üzerine acil iniş yapan kargo uçağı, tüm ekiplerimizin koordineli ve özverili çalışmaları neticesinde başarıyla kaldırıldı ve güvenli bir alana taşındı. Operasyonumuzun başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından pistimiz hizmete geri döndü. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder, yolcularımıza güvenli ve rahat uçuşlar temenni ederim.” dedi.