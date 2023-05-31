İstanbul Havalimanı'ndan 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcunun ağırlandığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'ndan 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, havacılık sektörüne yaptıkları yatırımlarla gökyüzüne köprüler kurduklarının altını çizerek, Türkiye’nin havacılık alanında Avrupa’da lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu vurguladı.

Bugünlere ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri vizyon projelerinden birinin de İstanbul Havalimanı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen havalimanının, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığına dikkati çekti.

stanbul-havalimani.jpg

Bakan Karaismailoğlu, ocakta 38 bin 888, şubatta 35 bin 561, martta 39 bin 396, nisanda 40 bin 734, mayısta da 44 bin 31 uçuş gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ocak-mayıs döneminde dış hatlarda 147 bin 502, iç hatlarda 51 bin 108 olmak üzere toplam 198 bin 610 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış hatlarda 22 milyon 205 bin, iç hatlarda 6 milyon 688 bin olmak üzere toplam 28 milyon 893 bin yolcumuzu İstanbul Havalimanı’nda ağırladık. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı’nda açıldığı günden bu yana 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti.”

Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Karaismailoğlu, Avrupa’da saatler süren bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı’nda dakikalarla sınırlı olduğunu, check-in süresinin ise sadece 1 dakika sürdüğünü vurguladı.

Karaismailoğlu, “Dünya sivil havacılık sektöründe rekabet hızla artıyor. Biz de bu pazardan daha fazla pay almak için sektörü yakından takip ediyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamlıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştireceğimiz yeni nesil yatırımlar 2053 yılına kadar 198 milyar dolara ulaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Son Haberler
Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı Spor
Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı
Rüyada kilise görmek ne demek? Rüyada kilise görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada kilise görmek ne demek? Rüyada kilise görmek ne anlama geliyor?
Bakan olacağı kesinleşen 3 isim belli oldu. İktidar kulislerinden şikayet ettikleri Reuters’a sızdırıldı Siyaset
Bakan olacağı kesinleşen 3 isim belli oldu. İktidar kulislerinden şikayet ettikleri Reuters’a sızdırıldı
Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenleri ikaz etti! "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın" Magazin
Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenleri ikaz etti! "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın"
Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır? Keşfet
Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?
PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu Spor
PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu
Asgari ücretli çalışanların hesabına 100 bin TL yatacak Ekonomi
Asgari ücretli çalışanların hesabına 100 bin TL yatacak