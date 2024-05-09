İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek

İstanbul Ticaret Odası meclisinden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, yatırım faaliyetlerine başladığını duyurdu. Türk iş dünyasını yeni yatırım ve girişim ekosistemine kavuşturan Holding, kurmuş olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına alma hedefiyle çalışacağını açıkladı. Holding, kısa vadede 100 milyon dolarlık bir şirket değerine kavuşup, 2028 yılına kadar da 1 milyar dolarlık yatırım hedeflediğini düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın iştiraklere ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcilerin dahil olmasıyla ekosistemi güçlendirmenin yanı sıra kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kalsın, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına aldıklarını söyledi.

KOBİ’LERİN DESTEKÇİSİ OLACAK

KOBİ’lerin desteklenmesinin, sermaye ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesinin ve ortak fon havuzu oluşturulmasının bu sürecin en önemli faktörleri arasında yer aldığına dikkat çeken Kalsın, bu çerçevede güçlü iş birikimine sahip 100 iş insanının ortaklık vizyonu ile bir araya gelerek kurulduklarını belirtti. Holdingin Türk şirketlerini geleceğe taşıma amacı ile faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Kalsın, şirketin kurumsal organizasyon tasarımını 2022 ve 2023 yıllarında tamamladıklarını belirtti.

2024 YILINDA VARLIKLARININ DEĞERİ 50 MİLYON DOLARA ULAŞACAK

İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Kalsın, “İstanbul Holding’ bir yatırım örgütlenme modeli. 2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz. 2028 yılına kadar 1 milyar dolar değere ulaşmayı arzu ediyoruz” dedi. Şirketin şu an sermaye ve yatırım, tarım, savunma sanayi, teknoloji, lojistik alanları ile ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Kalsın, orta vadede bu alanlarda dikey büyüme projeleri gerçekleştireceklerini anlattı.

YABANCI SERMAYEYİ TÜRKİYE’YE GETİRECEK

2024 yılı planlarını anlatan Kalsın, yatırım stratejilerini hayata geçirmek, kurumsal yapının küresel yatırım ağlarıyla ilişkilerini güçlendirmek, iş modelinin Türkiye, özellikle Avrupa ve dünyada görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirtti. Kalsın, hedeflerinin yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak İstanbul Yatırım Forumunu hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Kurdukları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına aldıklarını belirten Kalsın, bu yapının ana hedefinin mevcut yatırımcılara yüksek sermaye getirisi sağlayacak projeleri gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Kalsın, bütün süreçlerin SPK gözetiminde yürütüldüğüne de dikkat çekti. Kalsın, “Yatırımcı ekosistemi büyük ve küçük tüm yatırımcılar açısından çekici ve güvenilir kılacak bir yatırım fonu modeline sahibiz” ifadesini kullandı.

UŞAK’TA BADEM ÜRETİMİ

Tarım sektörünün dünya genelinde her geçen gün stratejik öneminin arttığına vurgu yapan Kalsın, yaptıkları çalışmalarla sektörde iddialı olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin yeniden tarımda kendi kendine yeten ülkeler arasına girme hedefine katkıda bulunmak istediklerini belirten Kalsın, 200 milyon TL sermaye ile İH Tarım Yatırım A.Ş.’yi kurduklarını ifade etti.

İkinci bir girişimde daha bulunduklarını anlatan Kalsın, Uşak’ta 2 milyon metrekare alan üzerinde 85 bin ağacıyla badem üreten tarım işletmesi BIG Tarım firmasını satın aldıklarını söyledi.

Yatırımda yapay zekâ destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak, su, enerji ve gübre tasarrufu ile verim artışı sağlamaya başladıklarını belirten Kalsın, ayrıca BIG Tarım’ın faaliyetleri kapsamında Güneş Enerjisi Santralı (GES) yatırımlarıyla ilgili fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.