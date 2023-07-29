İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Yıllar sonra ilk kez bu kadar geriledi

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul’da kendini hissettirmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar İstanbulluları bunaltırken, beraberinde büyük bir sorunu da getirdi.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçen İstanbul için baraj doluluk oranı, son ölçümlere göre son 9 yılın en düşük seviyesini gördü. ​​​​​​​

KURAKLIK TOPRAK ZEMİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTURDU

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

​​​​​​​Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Alibey Barajı yüzde 19.16

Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78

Darlık Barajı yüzde 53.94

Istrancalar Barajı yüzde 34.27

Kazandere Barajı yüzde 7.63

Elmalı Barajı yüzde 28.48

Ömerli Barajı yüzde 70.63

Pabuçdere Barajı yüzde 4.9

Sazlıdere Barajı yüzde 21.56

Terkos Barajı yüzde 25.36"