İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Yıllar sonra ilk kez bu kadar geriledi

Kavurucu sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken sıcaklarla mücadele eden İstanbullular için su sorunu alarm vermeye başladı. Son 9 yılın en düşük seviyesini gören barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77 olarak ölçüldü.

KAYNAK: İHA
İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Yıllar sonra ilk kez bu kadar geriledi

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul’da kendini hissettirmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar İstanbulluları bunaltırken, beraberinde büyük bir sorunu da getirdi.kurak-3.jpg

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçen İstanbul için baraj doluluk oranı, son ölçümlere göre son 9 yılın en düşük seviyesini gördü.kurak.jpg​​​​​​​

KURAKLIK TOPRAK ZEMİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTURDU

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

kurak-2.jpg

​​​​​​​Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Alibey Barajı yüzde 19.16

Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78

Darlık Barajı yüzde 53.94

Istrancalar Barajı yüzde 34.27

Kazandere Barajı yüzde 7.63

Elmalı Barajı yüzde 28.48

Ömerli Barajı yüzde 70.63

Pabuçdere Barajı yüzde 4.9

Sazlıdere Barajı yüzde 21.56

Terkos Barajı yüzde 25.36"

İlgili Haberler
Biden'dan iklim değişikliği uyarısı: Varoluşsal tehdit
Biden'dan iklim değişikliği uyarısı: Varoluşsal tehdit
BM'den korkutan açıklama. Küresel ısınma bitti küresel kaynama başladı
Kuraklık ve erozyona karşı alıç ağacının gen bankası oluşturuldu
Kuraklık ve erozyona karşı alıç ağacının gen bankası oluşturuldu
Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Alarm zilleri çalıyor! Büyükçekmece Gölü kurumaya başladı Güncel
Alarm zilleri çalıyor! Büyükçekmece Gölü kurumaya başladı
Trabzon'un Gaziantep'e vermeye çalıştığı Koita'nın sırrı ortaya çıktı. Transfer yattı Spor
Trabzon'un Gaziantep'e vermeye çalıştığı Koita'nın sırrı ortaya çıktı. Transfer yattı
Arda Güler'den şoke eden haber. Kadrodan çıkarıldı Spor
Arda Güler'den şoke eden haber. Kadrodan çıkarıldı
Akbelen direnişçilerinden Orman Bakanı’na çağrı: Devletin bakanıysan gel buraya da koru ormanı Güncel
Akbelen direnişçilerinden Orman Bakanı’na çağrı: Devletin bakanıysan gel buraya da koru ormanı
Whatsapp’taki şaka ve dedikodu başlarını yaktı Güncel
Whatsapp’taki şaka ve dedikodu başlarını yaktı
Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı iddianamesi kabul edildi Güncel
Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı iddianamesi kabul edildi