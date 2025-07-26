İstanbul için yeni karar! 2 Ağustos'a kadar yapılması zorunlu oldu

İstanbul genelinde her yıl özellikle yaz aylarında anız yangınları artıyor. İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine göre son beş yılda İstanbul'da toplam 443 anız yangını meydana gelirken, bunların 126'sı yalnızca 2024'te çıktı. 2025'in 6 ayında ise 15 anız yangınına müdahale edildi.

EN FAZLA SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA

İstanbul’da son beş yılda en fazla anız yangını vakası Silivri’de görüldü. 2019-2024 arasında Silivri’de 272 anız yangınına müdahale edildi. Çatalca’da 56, Büyükçekmece’de 55, Arnavutköy’de ise 24 anız yangını çıktı. Bu ilçelerde tarımsal ve kırsal alanların yoğunluğu nedeniyle yangın riskinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de anız yangınlarına karşı yeni önlemi açıkladı. Valilik kararıyla, tarla sınırlarının 10 metre genişliğinde sürülmesi ve bu işlemin 2 Ağustos'a kadar tamamlanması zorunlu hale getirildi. Valilik konuya ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla, İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin; tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunludur"