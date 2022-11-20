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Jandarmadan sahte para operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla; sahte para basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Eyüpsultan ve Bağcılar'da bulunan adreslerinde yapılan aramalarda; 100’lük banknotlar halinde 22 bin 29 adet sahte Amerikan Doları, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500 adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheli A.K. ve N.A. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:11
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı sahte para operasyonu

Jandarmadan sahte para operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri; bazı şüphelilerin alışveriş yaptığı yerlerde sahte para kullanarak esnafları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin, daha önceden haklarında sahte para ve sahte belge düzenleme suçundan sabıkası bulunan şüphelilerle sık sık buluştuğu belirlendi.

EVE MATBAA MALZEMELERİ TAŞIDILAR

Söz konusu adresleri takibe alan JASAT ekipleri; belirlenen adreslere sahte para basımında kullanılan matbaa malzemelerinin taşındığını gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Eyüpsultan ve Bağcılar'da 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 100’lük banknotlar halinde 22 bin 290 adet sahte Amerikan Doları, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500 adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan A.K. ve N.A. isimli şüpheliler, haklarında düzenlenen "Parada Sahtecilik" suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.

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