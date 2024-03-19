İstanbul İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

İSTANBUL İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ADALAR

BAĞCILAR

BAYRAMPAŞA

BEYOĞLU

ESENLER

GAZİOSMANPAŞA

KARTAL

SANCAKTEPE

SULTANGAZİ

ÜMRANİYE

ARNAVUTKÖY

BAHÇELİEVLER

BEŞİKTAŞ

BÜYÜKÇEKMECE

ESENYURT

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

ŞİLE

ÜSKÜDAR

ATAŞEHİR

BAKIRKÖY

BEYKOZ

ÇATALCA

EYÜPSULTAN

KADIKÖY

MALTEPE

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

ZEYTİNBURNU

AVCILAR

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

ÇEKMEKÖY

FATİH

KAĞITHANE

PENDİK

SULTANBEYLİ

TUZLA

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.