İstanbul İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
İSTANBUL İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ADALAR
BAĞCILAR
BAYRAMPAŞA
BEYOĞLU
ESENLER
GAZİOSMANPAŞA
KARTAL
SANCAKTEPE
SULTANGAZİ
ÜMRANİYE
ARNAVUTKÖY
BAHÇELİEVLER
BEŞİKTAŞ
BÜYÜKÇEKMECE
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
ŞİLE
ÜSKÜDAR
ATAŞEHİR
BAKIRKÖY
BEYKOZ
ÇATALCA
EYÜPSULTAN
KADIKÖY
MALTEPE
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
AVCILAR
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
ÇEKMEKÖY
FATİH
KAĞITHANE
PENDİK
SULTANBEYLİ
TUZLA
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.