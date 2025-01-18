İstanbul itfaiyesinden emekli olanlara veda töreni düzenlendi! Böyle uğurlandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul itfaiyesinden emekli olanlara veda töreni düzenlendi! Böyle uğurlandılar

İstanbul itfaiyesinde son bir yılda emekli olan itfaiye memurları için bir tören düzenlendi. Avcılar’da düzenlenen veda töreninde 15 itfaiyeciye plaket verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 2025 yılında 101 itfaiyeci emekli oldu. Avcılar İtfaiye Amirliği'nde görev yapan A.Recep Erdemoğlu, Coşkun Kızıl, Nurettin Nalbant, A.Duran Gülbaş, Erkan İskender, Ömer Yılmaz, Ali Kaya, Gökhan Yanık, Resul Akgündüz, Burhan Kaya, Kasan Çakır, Satılmış Yıldırım, Bülent Keleş, Levent Keleş ve Yüksel İlanlı da yeni yılda emekli oldu.

Emekli olan 15 itfaiye eri için arkadaşları veda yemeği düzenledi. Yemeğe geçmişte ve halen görev yapan itfaiyecilerin yanı sıra Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Ersel Aykanat ve Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan da katıldı.

Yemeğin ardından emekli olan 15 itfaiyeciye teşekkür plaketi verildi. Duygulanan ve arkadaşlarından helallik isteyen itfaiyeciler daha sonra mesai arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Asker uğurlama törenlerinde olduğu gibi havaya fırlatılan emekli itfaiyeciler arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

İstanbul itfaiyesinde emekli olanlar böyle uğurlandı

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