İstanbul Jet Fortune 500’de 6 basamak yükselerek 88. sırada yer aldı

Finansal kurumlar ile holding şirketleri (üretim yapan holdingler hariç) dışında kalan tüm sektörlerin satış hacimlerine göre değerlendirildiği ve Türkiye‘nin önde gelen büyük firmalarının yer aldığı Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 17’ncisi açıklandı. Geçtiğimiz yıl listenin 94. sırasında yer alan İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. bu yıl sıralamasını 6 basamak yükselterek 88. sıraya çıktı. İstanbul Jet CEO’su Hüseyin Latifoğlu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Latifoğlu, şirketin stratejik yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu'da güçlü bir varlığa sahip olduklarını belirterek, Orta Avrupa'da depolama tesisi yatırımı yaparak yurtdışı satış hacmini artırmayı planladıklarını açıkladı. Latifoğlu, "Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda 3 yıldır faaliyette olan bir tesisimiz var. Şimdi ise Dalaman Havalimanı'nda yatırım değeri 4 Milyon Euro'nun üzerinde olan jet yakıtı depolama tesisimizin açılışı için geri sayım sürecinin heyecanını yaşıyoruz. Yaz aylarının sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz tesisin faaliyete geçmesi ile beraber, yüksek kalite Jet A-1 yakıt tedarikiyle, kapasite ve operasyonel verimlilik artışıyla sektördeki standartları da yükselteceğimize inanıyoruz” dedi.

2023 YILINDA 1 MİLYAR DOLAR CİRO

İstanbul Jet’in 2023 yılını büyük bir başarıyla geride bıraktığının altını çizen Hüseyin Latifoğlu, şirketin 2023'te konsolide cirosunun 1 milyar doları aştığını ve 2022'ye kıyasla satış hacminin yüzde 40, cirosunun ise yüzde 21 oranında büyüdüğünü ifade etti. Şirketin, 2024 ve 2023 ilk 5 ay satış hacmi kıyaslamasına göre %21 oranında büyüme kaydettiğini aktaran Hüseyin Latifoğlu, İstanbul Jet’ in satışlarının yüzde 90'ının jet yakıtı, yüzde 8'inin kara yakıtı ve yüzde 2'sinin deniz yakıtı olduğunu, 2024 hedefleri için ise satış hacminde yüzde 15'lik büyüme öngörülerinde istikrarlı bir yolda olduklarını söyledi.

ORTA AVRUPA'DA YENİ DEPOLAMA TESİSİ YATIRIMI İLE BÜYÜMEK

Türkiye dışındaki 25'ten fazla ülkede; çok uluslu petrol şirketleri, ulusal tedarikçiler, yerel rafineriler ve yer hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla paydaşlarına hizmet verdiklerini hatırlatan Latifoğlu, şirketin ağırlıklı olarak Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu'da faaliyet gösterdiğini belirtti ve Orta Avrupa'da depolama tesisi yatırımı yaparak bu bölgelerdeki satış hacimlerini artırmayı planladıklarını ifade etti. Latifoğlu; Ortadoğu ve Uzak Doğu'da yeni tedarikçi anlaşmalarıyla, bu bölgelerde de akaryakıt satışlarını yapacaklarını ifade etti.