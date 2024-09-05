İstanbul kaçak yakıt baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı suçları ile ilgili suç organizasyonların deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda ekipler, Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy ilçeleri olmak üzere 13 ilçede kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasaya satışa hazır halde toplam 320 ton kaçak akaryakıt ve bu akaryakıtların sevk ve idaresini sağlayan 7 araç ele geçirildi.

Yapılan operasyonda, kaçak akaryakıtın petrol türevlerinden olan madeni yağların geri dönüşümünden elde edilen, motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde 10 numara yağ olarak diye tabir edilen kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.