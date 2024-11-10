İstanbul-Kağıthane’de panelvan devrildi; yol trafiğe kapandı

Kaynak: DHA
İstanbul-Kağıthane’de panelvan devrildi; yol trafiğe kapandı

Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü hakimiyetini kaybetti. O esnada panelvan, devrilerek yan yattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 34 YHZ 53 plakalı panelvanın sürücüsü, sokaktan yokuş aşağıya inmeye başladı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra devrilerek yan yattı.

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Kaza sonucu araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmazken, yol bir süre trafiğe kapandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi.

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Güvenlik önlemi alınan sokakta ekiplerin çalışmasıyla devrilen panelvan çekiciye bağlanan halatlar yardımıyla düzeltildi. Aracın kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

İstanbul-Kağıthane’de panelvan devrildi; yol trafiğe kapandı

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