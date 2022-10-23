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Trafik ışıklarında beklerken telefonunu elinde alıp kaçtılar

İstanbul Kağıthane'de bir kişi trafik ışıklarında beklerken, elindeki telefonu kapkaççılar çaldı. Kapkaççı kıskıvrak yakalanırken, kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:16
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İstanbul Kağıthane'de trafik ışıklarında beklerken iki kapkaçcı gelip elindeki telefonu çaldılar

Trafik ışıklarında beklerken telefonunu elinde alıp kaçtılar
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Kağıthane’de iki motosikletli kapkaççı trafik ışıklarında bekleyen bir kişiye yanaştı. Beklemekte olan mağdurun elindeki telefonu çalıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kişi ne olduğunu anlayamadan, polis kapkaççıyı 29 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
4 Ekim günü Kağıthane Cendere Caddesi'nde motosikletli kapkaççı, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek istediği sırada telefonla oynayan şahsı gözüne kestirdi. Araç yoğunluğunun olduğu bir anda şahsın önüne doğru giden motosikletli kapkaççılar, şahsın elindeki telefonu kaparak kaçtı. 

29 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler, kapkaççıları yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler Eyüpsultan ve Kağıthane’deki kapkaççının kaçma güzergahında bulunan 29 güvenlik kamerasını inceleyerek kapkaççıların Eyüpsultan’da bulunan bir iş merkezine girdiklerini tespit etti.

Polis yaptığı incelemede kapkaççının A.B. (19) isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri A.B.’yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan kapkaççı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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