Yürüyen merdivenden kayan küçük çocuk taklalar atarak uçtu

İstanbul Duysun adlı Twitter hesabında, İstanbul'da sefer yapan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Karadeniz durağında iki çocuk yeren merdivenleri birbirinden ayıran düz zeminden kayarak aşağıya inmeye başladı. İlk çocuk kaymayı başarırken, ikinci çocuk onun kadar şanslı değildi.

Yürüyen merdivenin kayarak orta tarafına kadar gelen çocuk bir anda dengesini kaybetti. Sırt üstü yürüyen merdivene düşen çocuk taklalar atarak en alt basamağa kadar indi. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, hemen yerden kaldırarak sağlık durumuna baktı.

Çocuk mucize eseri kazayı yara almadan atlatırken, o anlar yürekleri ağza getirdi. Düşme anına tanık olanlar "Boynu bile kırılabilirdi. Mucize eseri yara almadan kurtuldu" yorumunu yaptı. Çocuğun düşme anın sosyal medyada gündem oldu.