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Yürüyen merdivenden kayan küçük çocuk taklalar atarak uçtu

İstanbul'da yürüyen merdivenleri birbirinden ayıran zeminin üzerinden kayarak icat ettikleri tehlikeli oyunu oynayan çocuklardan biri dengesini kaybedince sırt üstü yürüyen merdivene düştü. Taklalar atarak en alt basamağa kadar yuvarlanan çocuk yürekleri ağza getirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:30
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İstanbul Karadeniz Durağı'nda yürüyen merdiveni kaydırak gibi kullanıyorlardı. Küçük çocuk taklalar atarak uçtu

Yürüyen merdivenden kayan küçük çocuk taklalar atarak uçtu
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İstanbul Duysun adlı Twitter hesabında, İstanbul'da sefer yapan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Karadeniz durağında iki çocuk yeren merdivenleri birbirinden ayıran düz zeminden kayarak aşağıya inmeye başladı. İlk çocuk kaymayı başarırken, ikinci çocuk onun kadar şanslı değildi.

Yürüyen merdivenin kayarak orta tarafına kadar gelen çocuk bir anda dengesini kaybetti. Sırt üstü yürüyen merdivene düşen çocuk taklalar atarak en alt basamağa kadar indi. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, hemen yerden kaldırarak sağlık durumuna baktı. 

Çocuk mucize eseri kazayı yara almadan atlatırken, o anlar yürekleri ağza getirdi. Düşme anına tanık olanlar "Boynu bile kırılabilirdi. Mucize eseri yara almadan kurtuldu" yorumunu yaptı. Çocuğun düşme anın sosyal medyada gündem oldu.

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