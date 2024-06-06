İstanbul kavruluyor. İSKİ barajların son durumunu açıkladı

İstanbullular son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Kavurucu sıcaklıklar nem ile buluşunca vatandaşlar sokağa çıktıklarında bunaltıcı bir hava ile karşı karşıya kalıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda yağıştan bir süredir yoksun olan megakentlilerin su kullanımında tasarruflu davranmaları öneriliyor.

20 milyonluk şehirde vatandaşların merak konusu olan noktalardan birisi de barajların doluluk oranları oluyor. İSKİ bu kapsamda barajların doluluk oranlarını her gün vatandaşlar ile resmi internet sitesinde paylaşıyor.

İSKİ tarafından yapılan son ölçümlere göre İstanbul’da barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 77.97 olarak ölçüldü.

Yağışlar ile yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen barajlar son günlerde yaşanan sıcaklıklar ile yüzde 80 seviyelerinin altına indi. Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 90,92 ile Ömerli Barajı oldu.

En düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 34,64 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ tarafından paylaşılan oranlar şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 48.65

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.35

• Darlık Barajı yüzde 75.65

• Istrancalar Barajı yüzde 34.64

• Kazandere Barajı yüzde 71.31

• Elmalı Barajı yüzde 79.82

• Ömerli Barajı yüzde 90.92

• Pabuçdere Barajı yüzde 69.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.11

• Terkos Barajı yüzde 87.32