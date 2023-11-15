İstanbul kıyameti yaşamıştı, Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’da 11 Kasım günü gerçekleşen şiddetli fırtına ve sağanak yağış sonrası birçok noktada hayat durma noktasına gelmişti. Kıyametin yaşandığı gün ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul kıyameti yaşamıştı, Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsünde 11 Kasım’da Yavuz Sultan Selim Köprüsünde geçmekte olan bir sürücü tarafından çekilen görüntüde, fırtınadan dolayı bir aracın yan devrildiği ve yolun tamamen trafiğe kapandığı görülüyor.

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NELER YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Kasım günü tüm Marmara ve Kuzey Ege için şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklendiği gibi 11 Kasım günü İstanbul’un üstüne bir anda kara bulutlar çökmüş, mega kent ani gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtınaya teslim olmuştu.

Fırtınanın yaşandığı gün İstanbul'un çeşitli yerlerinde can kaybı olmayan olaylara sebep oldu.

Halkalı 'da etkili olan fırtına, otomobil bakım servisinin camlarını parçalayıp, bir kişiyi savurduğu anlar kameralara yansıdı.

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