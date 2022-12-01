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Trafo bomba gibi patladı

Küçükçekmece’de, henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan trafo paniğe neden oldu. Trafonun patlama anı kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:56
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İstanbul Küçükçekmece'de trafo bomba gibi patladı

Trafo bomba gibi patladı
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 09.45 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Anadolu Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahalleye elektrik sağlayan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğunu gören kapalı pazar yeri esnafı, pazarı boşaltarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye müdahale edemeyince elektrik firması çalışanları sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleye elektrik verilmezken, patlamanın kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Büyük bir patlama olduğunu anlatan görgü tanığı İsmail Lale, “Burada çok ilginç bir patlama oldu, ilk başta küçük bir ses geldi, sonra büyük sesler geldi, alev aldı. Sonra itfaiye geldi hemen müdahale etti ama çok şiddetli ses geldi” dedi.

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