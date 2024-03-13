İstanbul-Maltepe'de yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme

Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde, saat 20.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, kentsel dönüşüm sürecinde olan 5 katlı binanın yıkımı sırasında bir çökme yaşandı. Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak güvenliği açısından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği alanı çevreleyerek güvenlik önlemlerini aldılar.

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Ruhsata uygun olarak yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Ancak yıkım sırasında bina etrafındaki sacların yola devrilmesi nedeniyle sokakta trafiğe kapatma kararı aldık. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır, sadece saclarımız zarar görmüştür" dedi.

Mahalle sakini bir vatandaş ise, yıkımın beklenenden daha geç saatte gerçekleştiğini belirterek, "Bilgilendirme eksikliği nedeniyle olay anında panik yaşandı. Ancak şükür ki can kaybı olmadı. Şimdi zararın boyutunu görmek için bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.