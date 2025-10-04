İstanbul Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda yarışacak elit aletler belli oldu. 2 Kasım Pazar günü koşulacak maratonda geçtiğimiz yılın şampiyonları Dejene Debela ve Ruth Jebet yeniden yarışacak.

2012’den bu yana Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) "Gold Label" yol yarışları kategorisinde bulunan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'na bu yıl 19’u kadın 43 elit atlet katılacak.

Elit atletlerin yanı sıra 6 bini 42K, 13 bini 15,5K, 18 bini Kurumsal Koşu ve 5 bini Halk Koşusu olmak üzere toplamda 42 bin kişinin maratona katılması bekleniyor.

Maratona katılmak isteyen kişiler 14 Ekim tarihine kadar "event.spor.istanbul" adresinden kayıt yaptırabilecek.

"DÜNYANIN TEK KITALARARASI MARATONU"

Maratonla ilgili açıklama yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, "Dünyanın tek kıtalar arası maratonunu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Gold Label sahibi yarışımızda bu yıl da seçkin sporculara ev sahipliği yapacağız" diyen Donuk, "Özellikle son şampiyonların bir kez daha katılım göstermeleri, İstanbul Maratonu’nun elit atletler nezdinde yüksek düzeyde önem atfedilen, saygın ve istikrarlı bir organizasyon olduğunu ortaya koymaktadır. İstanbul, katılımcılara yine uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir maraton deneyimi sunacaktır" şeklinde konuştu.

Bu seneki elit atletler arasında gözler erkeklerde son şampiyon Dejene Debela ve kadınlarda tacın son sahibi Ruth Jebet’in üzerinde. Debela ve Jebet yalnızca tahtlarını korumak için değil, geçtiğimiz yıl zor hava koşullarında elde ettikleri dereceleri geliştirmek için de koşacak.

DEBELA DUBLE YAPMAK İSTİYOR

Dejene Debela, yaşadığı sakatlıkları atlattıktan sonra katıldığı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda 2:11:40 ile koşmuş ve erkeklerde kategorisinde şampiyon olmuştu. En iyi derecesini 2:05:46 ile ikinci tamamladığı 2019 Şikago Maratonu’nda tutturan Etiyopyalı, İstanbul’da bu yıl katıldığı en büyük yarışta koşacak.

JEBET, ORGANİZASYON TARİHİNİN EN BÜYÜK FARKINI ATMIŞTI

Kenya doğumlu olmasına karşın 16 yaşından bu yana Bahreyn adına yarışan ve geçtiğimiz seneki İstanbul Maratonu’nda şampiyonluğa uzanan Ruth Jebet, bu yıl da kadınlarda en büyük favori konumunda.

28 yaşındaki sporcu, 2016 yılında hem Rio Olimpiyat Oyunları’nda 3000 metre su engelli altın madalyasını kazanmış hem de aynı kategoride Paris’te dönemin dünya rekorunu kırmıştı.

Geçen yıl İstanbul’da kişisel maraton rekorunu kırmayı hedeflemesine rağmen rüzgar nedeniyle 2:24:45’te kalan Jebet, yine de en yakın rakibiyle arasında yaklaşık 9 dakikalık fark açmayı başarmış ve 2015’ten bu yana İstanbul’da görülen en büyük farkla zafere ulaşmıştı.