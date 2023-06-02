İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir holding ile bağlı şirketlere komisyon ve prim adı altında haksız kazanç sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran kişilere ödül törenleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.

Ekipler, sistemde üst kademede olan kişilerin yüksek meblağlarda haksız kazançlar sağladığını da tespit etti.

Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan "piramit sistemi" olduğunu saptayan ekipler, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı itibarıyla 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetmek veya üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a: Yeter artık Fenerbahçe'yi bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a: Yeter artık Fenerbahçe'yi bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Son Haberler
Seçim bitti durmak yok zamlara devam. 141 ürün zamlandı Ekonomi
Seçim bitti durmak yok zamlara devam. 141 ürün zamlandı
Fatma Girik’in miras kavgası büyüyor. Tanıkların ifadesi ortaya çıktı Magazin
Fatma Girik’in miras kavgası büyüyor. Tanıkların ifadesi ortaya çıktı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Güncel
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı Güncel
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Kanada'daki orman yangınlarında 3 milyon hektarlık alan zarar gördü Güncel
Kanada'daki orman yangınlarında 3 milyon hektarlık alan zarar gördü
Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'nde ayakta dikilmek ve oturmak yasaklandı. Sıkı Yönetim Komutanlığı gibi açıklama
Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı