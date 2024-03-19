İstanbul merkezli 11 ilde Mahzen-14 operasyonu: 50 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, birbirine kargo yoluyla çek gönderen ticaret firmalarının çeklerinin çalınması konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda, Onurcan Bildik liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiği ve örgüt lideri dahil 50 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu bozanlara, organize suç örgütlerine ve çetelere karşı göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız, gün doğarken de batarken de kararlılıkla sürecek” dedi.

Yerlikaya, çalınan çeklerin, şüpheli kişiler tarafından kurulan sahte şirketler üzerinden birçok kez ciro edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiğini, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığını ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konularak, çek bedelini ödemeye zorlandığını ve bu şekilde yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği düşünülen 150 milyon lira değerindeki taşınmazlara da el konulduğunu bildiren Yerlikaya, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle” ifadelerini kullandı.