İstanbul merkezli 6 ilde kripto para dolandırıcılarına büyük darbe: 22 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul merkezli 6 ilde kripto para dolandırıcılarına büyük darbe: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik yapılan operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde ofis kurarak ve kripto para yatırım danışmanlığı yapma vaadiyle bilişim sistemlerini, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.

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İstanbul Başakşehir merkezli olarak kurulan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde İstanbul’da 6, Kayseri’de 8, Mersin’de 5, Adana’da 1, Ankara’da 1 ve Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin kullanımında olan 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

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Şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor.

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