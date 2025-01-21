İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 37 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü MLKP'ye yönelik 37 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün kapalı alan toplantıları ve korsan eylemlerine katıldıkları, örgütün açık alan yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak ve flama ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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